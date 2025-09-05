Imagen Network (IMAGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00595581 $ 0,00595581 $ 0,00595581 24 sa Düşük $ 0,00640235 $ 0,00640235 $ 0,00640235 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00595581$ 0,00595581 $ 0,00595581 24 sa Yüksek $ 0,00640235$ 0,00640235 $ 0,00640235 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03800209$ 0,03800209 $ 0,03800209 En Düşük Fiyat $ 0,00103394$ 0,00103394 $ 0,00103394 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,86 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,13 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,13

Imagen Network (IMAGE) canlı fiyatı $0,00596337. IMAGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00595581 ve en yüksek $ 0,00640235 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IMAGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03800209, en düşük fiyatı ise $ 0,00103394 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IMAGE son bir saatte -%5,27 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,86 ve son 7 günde -%8,13 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Imagen Network (IMAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,82M$ 29,82M $ 29,82M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,82M$ 29,82M $ 29,82M Dolaşım Arzı 5,00B 5,00B 5,00B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Imagen Network piyasa değeri $ 29,82M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IMAGE arzı 5,00B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,82M.