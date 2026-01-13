Bugünkü Imprnt Fiyatı

Bugünkü Imprnt (PRNT) fiyatı $ 0,00890985 olup, son 24 saatte % 1,45 değişim gösterdi. Mevcut PRNT / USD dönüşüm oranı PRNT başına $ 0,00890985 şeklindedir.

Imprnt, şu anda piyasa değeri açısından $ 162.879 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18,28M PRNT şeklindedir. Son 24 saat içinde PRNT, $ 0,00872635 (en düşük) ile $ 0,00890985 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,177736 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003767 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRNT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%21,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Imprnt (PRNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 162,88K$ 162,88K $ 162,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 445,49K$ 445,49K $ 445,49K Dolaşım Arzı 18,28M 18,28M 18,28M Toplam Arz 50.000.000,0 50.000.000,0 50.000.000,0

Şu anki Imprnt piyasa değeri $ 162,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRNT arzı 18,28M olup, toplam arzı 50000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 445,49K.