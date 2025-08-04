Increment Staked FLOW (STFLOW) Nedir?

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

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Increment Staked FLOW (STFLOW) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Increment Staked FLOW (STFLOW) Token Ekonomisi

Increment Staked FLOW (STFLOW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STFLOW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!