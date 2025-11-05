BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Inferium fiyatı 0,0002143 USD. IFR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. IFR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Inferium fiyatı 0,0002143 USD. IFR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. IFR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

IFR Hakkında Daha Fazla Bilgi

IFR Fiyat Bilgileri

IFR Nedir

IFR Whitepaper

IFR Resmi Websitesi

IFR Token Ekonomisi

IFR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Inferium Logosu

Inferium Fiyatı (IFR)

Listelenmedi

1 IFR / USD Canlı Fiyatı:

$0,0002143
$0,0002143$0,0002143
-%15,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Inferium (IFR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:28:21 (UTC+8)

Inferium (IFR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00021394
$ 0,00021394$ 0,00021394
24 sa Düşük
$ 0,00025241
$ 0,00025241$ 0,00025241
24 sa Yüksek

$ 0,00021394
$ 0,00021394$ 0,00021394

$ 0,00025241
$ 0,00025241$ 0,00025241

$ 0,060251
$ 0,060251$ 0,060251

$ 0,00021394
$ 0,00021394$ 0,00021394

-%0,69

-%15,09

-%49,14

-%49,14

Inferium (IFR) canlı fiyatı $0,0002143. IFR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00021394 ve en yüksek $ 0,00025241 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IFR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,060251, en düşük fiyatı ise $ 0,00021394 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IFR son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,09 ve son 7 günde -%49,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Inferium (IFR) Piyasa Bilgileri

$ 13,41K
$ 13,41K$ 13,41K

--
----

$ 53,74K
$ 53,74K$ 53,74K

62,40M
62,40M 62,40M

250.000.000,0
250.000.000,0 250.000.000,0

Şu anki Inferium piyasa değeri $ 13,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IFR arzı 62,40M olup, toplam arzı 250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,74K.

Inferium (IFR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Inferium / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Inferium / USD fiyat değişimi, $ -0,0001836182.
Son 60 gün içerisinde, Inferium / USD fiyat değişimi, $ -0,0002002566.
Son 90 gün içerisinde, Inferium / USD fiyat değişimi, $ -0,005789564105530988.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%15,09
30 Gün$ -0,0001836182-%85,68
60 Gün$ -0,0002002566-%93,44
90 Gün$ -0,005789564105530988-%96,43

Inferium (IFR) Nedir?

What is Inferium AI?

Inferium AI - the first AI infrastructure and analytics hub for verifiable AI inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. The platform enables developers and users to earn rewards based on creation, performance, and feedback.

The platform uniquely aggregates multiple AI models and agents, and proposes the most optimal solution post-inference for every user's needs. This process is underpinned by rigorous validation (heavy technical and human evaluation) to ensure the highest standards of security and privacy.

The story behind Inferium AI?

Inferium AI was born out of the need to simplify and enhance AI model and agent deployment and usage. The team recognized the challenges developers face in verifying and listing AI models and agents, as well as the difficulty users encounter in identifying the best-fit solutions for their needs. By building a platform that facilitates seamless verification, deployment, and intensive inference, Inferium empowers developers to showcase their creations and enables users to access optimal solutions tailored to their requirements.

The project’s journey is driven by a desire to bridge the gap between complex AI technologies, whether models or agents, and user-friendly applications. This is enhanced through rigorous validation and transparency, and a unique framework of technical benchmarking and human evaluation for testing.

What makes Inferium AI unique?

  1. Inferium AI filters the best models and agents for users and developers across both general and niche categories, such as education, customer service, and robotics. For instance, users can discover top-performing, pre-tested niche models to assist with stock trading or medical symptom diagnosis in seconds. The platform also allows side-by-side comparison of up to three models to evaluate their performance in real time.
  2. Inferium AI offers Model PVP for enterprises, enabling B2B clients to benchmark their private models against others in the industry. In sectors like robotics, companies can test the strength of their AI models against competitors and receive private, detailed performance reports.
  3. Model and agent evaluations on Inferium AI are based on a proprietary set of inference criteria, combining both technical benchmarking and human feedback. More information on their evaluation process is available here: https://docs.inferium.io/understanding-inferium/models/evaluate-models
  4. Inferium AI is also the first platform to implement Proof of Inference, delivering an added layer of transparency, accountability, and trust to AI inference operations.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Inferium (IFR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Inferium Fiyat Tahmini (USD)

Inferium (IFR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Inferium (IFR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Inferium için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Inferium fiyat tahminini hemen kontrol edin!

IFR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Inferium (IFR) Token Ekonomisi

Inferium (IFR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IFR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Inferium (IFR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Inferium (IFR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı IFR fiyatı, 0,0002143 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
IFR / USD güncel fiyatı nedir?
IFR / USD güncel fiyatı $ 0,0002143. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Inferium varlığının piyasa değeri nedir?
IFR piyasa değeri $ 13,41K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki IFR arzı nedir?
Dolaşımdaki IFR arzı, 62,40M USD.
IFR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
IFR, ATH fiyatı olan 0,060251 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük IFR fiyatı (ATL) nedir?
IFR, ATL fiyatı olan 0,00021394 USD değerine düştü.
IFR işlem hacmi nedir?
IFR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
IFR bu yıl daha da yükselir mi?
IFR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için IFR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:28:21 (UTC+8)

Inferium (IFR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.831,68
$101.831,68$101.831,68

-%1,30

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.321,03
$3.321,03$3.321,03

-%5,30

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,11
$157,11$157,11

-%2,70

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2380
$2,2380$2,2380

-%1,93

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.831,68
$101.831,68$101.831,68

-%1,30

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.321,03
$3.321,03$3.321,03

-%5,30

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,11
$157,11$157,11

-%2,70

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2380
$2,2380$2,2380

-%1,93

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16451
$0,16451$0,16451

+%0,35

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,29900
$0,29900$0,29900

+%1.849,15

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,3449
$1,3449$1,3449

+%796,60

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000244
$0,0000000000000000000000000244$0,0000000000000000000000000244

+%253,62

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000034770
$0,0000000034770$0,0000000034770

+%148,32

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000216
$0,000000000216$0,000000000216

+%151,16