Inferium (IFR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00021394 24 sa Yüksek $ 0,00025241 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,060251 En Düşük Fiyat $ 0,00021394 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,09 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,14

Inferium (IFR) canlı fiyatı $0,0002143. IFR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00021394 ve en yüksek $ 0,00025241 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IFR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,060251, en düşük fiyatı ise $ 0,00021394 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IFR son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,09 ve son 7 günde -%49,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Inferium (IFR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,41K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,74K Dolaşım Arzı 62,40M Toplam Arz 250.000.000,0

Şu anki Inferium piyasa değeri $ 13,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IFR arzı 62,40M olup, toplam arzı 250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,74K.