Inferium Fiyatı (IFR)
-%0,69
-%15,09
-%49,14
-%49,14
Inferium (IFR) canlı fiyatı $0,0002143. IFR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00021394 ve en yüksek $ 0,00025241 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IFR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,060251, en düşük fiyatı ise $ 0,00021394 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, IFR son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,09 ve son 7 günde -%49,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Inferium piyasa değeri $ 13,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IFR arzı 62,40M olup, toplam arzı 250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,74K.
Gün içerisinde, Inferium / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Inferium / USD fiyat değişimi, $ -0,0001836182.
Son 60 gün içerisinde, Inferium / USD fiyat değişimi, $ -0,0002002566.
Son 90 gün içerisinde, Inferium / USD fiyat değişimi, $ -0,005789564105530988.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%15,09
|30 Gün
|$ -0,0001836182
|-%85,68
|60 Gün
|$ -0,0002002566
|-%93,44
|90 Gün
|$ -0,005789564105530988
|-%96,43
What is Inferium AI?
Inferium AI - the first AI infrastructure and analytics hub for verifiable AI inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. The platform enables developers and users to earn rewards based on creation, performance, and feedback.
The platform uniquely aggregates multiple AI models and agents, and proposes the most optimal solution post-inference for every user's needs. This process is underpinned by rigorous validation (heavy technical and human evaluation) to ensure the highest standards of security and privacy.
The story behind Inferium AI?
Inferium AI was born out of the need to simplify and enhance AI model and agent deployment and usage. The team recognized the challenges developers face in verifying and listing AI models and agents, as well as the difficulty users encounter in identifying the best-fit solutions for their needs. By building a platform that facilitates seamless verification, deployment, and intensive inference, Inferium empowers developers to showcase their creations and enables users to access optimal solutions tailored to their requirements.
The project’s journey is driven by a desire to bridge the gap between complex AI technologies, whether models or agents, and user-friendly applications. This is enhanced through rigorous validation and transparency, and a unique framework of technical benchmarking and human evaluation for testing.
What makes Inferium AI unique?
