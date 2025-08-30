Infinitar Governance Token (IGT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,057102 $ 0,057102 $ 0,057102 24 sa Düşük $ 0,06146 $ 0,06146 $ 0,06146 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,057102$ 0,057102 $ 0,057102 24 sa Yüksek $ 0,06146$ 0,06146 $ 0,06146 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,680328$ 0,680328 $ 0,680328 En Düşük Fiyat $ 0,057284$ 0,057284 $ 0,057284 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,46

Infinitar Governance Token (IGT) canlı fiyatı $0,057407. IGT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,057102 ve en yüksek $ 0,06146 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IGT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,680328, en düşük fiyatı ise $ 0,057284 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IGT son bir saatte +%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,52 ve son 7 günde -%30,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Infinitar Governance Token (IGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,89M$ 26,89M $ 26,89M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 57,39M$ 57,39M $ 57,39M Dolaşım Arzı 468,53M 468,53M 468,53M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Infinitar Governance Token piyasa değeri $ 26,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IGT arzı 468,53M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 57,39M.