Infinitar Governance Token Logosu

Infinitar Governance Token Fiyatı (IGT)

Listelenmedi

1 IGT / USD Canlı Fiyatı:

$0,057432
$0,057432$0,057432
-%6,401D
mexc
USD
Infinitar Governance Token (IGT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:22:59 (UTC+8)

Infinitar Governance Token (IGT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,057102
$ 0,057102$ 0,057102
24 sa Düşük
$ 0,06146
$ 0,06146$ 0,06146
24 sa Yüksek

$ 0,057102
$ 0,057102$ 0,057102

$ 0,06146
$ 0,06146$ 0,06146

$ 0,680328
$ 0,680328$ 0,680328

$ 0,057284
$ 0,057284$ 0,057284

+%0,11

-%6,52

-%30,46

-%30,46

Infinitar Governance Token (IGT) canlı fiyatı $0,057407. IGT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,057102 ve en yüksek $ 0,06146 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IGT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,680328, en düşük fiyatı ise $ 0,057284 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IGT son bir saatte +%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,52 ve son 7 günde -%30,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Infinitar Governance Token (IGT) Piyasa Bilgileri

$ 26,89M
$ 26,89M$ 26,89M

--
----

$ 57,39M
$ 57,39M$ 57,39M

468,53M
468,53M 468,53M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Infinitar Governance Token piyasa değeri $ 26,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IGT arzı 468,53M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 57,39M.

Infinitar Governance Token (IGT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Infinitar Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00400668910819335.
Son 30 gün içerisinde, Infinitar Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0358400684.
Son 60 gün içerisinde, Infinitar Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0411486487.
Son 90 gün içerisinde, Infinitar Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0,14551928692055056.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00400668910819335-%6,52
30 Gün$ -0,0358400684-%62,43
60 Gün$ -0,0411486487-%71,67
90 Gün$ -0,14551928692055056-%71,71

Infinitar Governance Token (IGT) Nedir?

Infinitar Governance Token (IGT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Infinitar Governance Token Fiyat Tahmini (USD)

Infinitar Governance Token (IGT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Infinitar Governance Token (IGT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Infinitar Governance Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Infinitar Governance Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

IGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Infinitar Governance Token (IGT) Token Ekonomisi

Infinitar Governance Token (IGT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IGT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Infinitar Governance Token (IGT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Infinitar Governance Token (IGT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı IGT fiyatı, 0,057407 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
IGT / USD güncel fiyatı nedir?
IGT / USD güncel fiyatı $ 0,057407. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Infinitar Governance Token varlığının piyasa değeri nedir?
IGT piyasa değeri $ 26,89M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki IGT arzı nedir?
Dolaşımdaki IGT arzı, 468,53M USD.
IGT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
IGT, ATH fiyatı olan 0,680328 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük IGT fiyatı (ATL) nedir?
IGT, ATL fiyatı olan 0,057284 USD değerine düştü.
IGT işlem hacmi nedir?
IGT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
IGT bu yıl daha da yükselir mi?
IGT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için IGT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:22:59 (UTC+8)

