Bugünkü INMU Fiyatı

Bugünkü INMU (INMU) fiyatı $ 0,0011915 olup, son 24 saatte % 147,13 değişim gösterdi. Mevcut INMU / USD dönüşüm oranı INMU başına $ 0,0011915 şeklindedir.

INMU, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.191.455 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,96M INMU şeklindedir. Son 24 saat içinde INMU, $ 0,00022623 (en düşük) ile $ 0,00117741 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00116396 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00022623 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INMU, son bir saatte +%5,86 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

INMU (INMU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.962.994,19356 999.962.994,19356 999.962.994,19356

