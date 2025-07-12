Interactively ($IXLY) Nedir?

Join the movement building the decentralized future of interactive content — where every interaction fuels innovation, rewards, and ownership. With $IXLY, we’re expanding this vision into Web3 — laying the foundation for a decentralized ecosystem where creators, contributors, and users are all aligned through transparent, on-chain incentives. $IXLY: Official Token of Interactively The next-gen interactive product demo platform. Build product-perfect demos with CRM-grade analytics. All-in-one platform for creating, sharing, and tracking interactive product demos. Build. Share. Own. The future of interactive content starts here.

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Interactively ($IXLY) Kaynağı Resmi Websitesi

Interactively ($IXLY) Token Ekonomisi

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