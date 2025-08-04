International Meme Fund (IMF) Nedir?

International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

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International Meme Fund (IMF) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

International Meme Fund (IMF) Token Ekonomisi

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