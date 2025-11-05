BorsaDEX+
Bugünkü canlı Internet Capital Memes fiyatı 0,00010836 USD. ICM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ICM fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ICM Hakkında Daha Fazla Bilgi

ICM Fiyat Bilgileri

ICM Nedir

ICM Resmi Websitesi

ICM Token Ekonomisi

ICM Fiyat Tahmini

Internet Capital Memes Logosu

Internet Capital Memes Fiyatı (ICM)

Listelenmedi

1 ICM / USD Canlı Fiyatı:

$0,00010906
$0,00010906
+%21,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Internet Capital Memes (ICM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:08:11 (UTC+8)

Internet Capital Memes (ICM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00008025
$ 0,00008025
24 sa Düşük
$ 0,00011052
$ 0,00011052
24 sa Yüksek

$ 0,00008025
$ 0,00008025

$ 0,00011052
$ 0,00011052

$ 0,00210979
$ 0,00210979

$ 0,00007257
$ 0,00007257

-%0,41

+%20,34

-%45,42

-%45,42

Internet Capital Memes (ICM) canlı fiyatı $0,00010836. ICM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008025 ve en yüksek $ 0,00011052 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ICM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00210979, en düşük fiyatı ise $ 0,00007257 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ICM son bir saatte -%0,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,34 ve son 7 günde -%45,42 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Internet Capital Memes (ICM) Piyasa Bilgileri

$ 107,83K
$ 107,83K

--
--

$ 107,83K
$ 107,83K

995,12M
995,12M

995.119.982,336657
995.119.982,336657

Şu anki Internet Capital Memes piyasa değeri $ 107,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ICM arzı 995,12M olup, toplam arzı 995119982.336657. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 107,83K.

Internet Capital Memes (ICM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Internet Capital Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Internet Capital Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Internet Capital Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Internet Capital Memes / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%20,34
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Internet Capital Memes (ICM) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Internet Capital Memes (ICM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Internet Capital Memes Fiyat Tahmini (USD)

Internet Capital Memes (ICM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Internet Capital Memes (ICM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Internet Capital Memes için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Internet Capital Memes fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ICM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Internet Capital Memes (ICM) Token Ekonomisi

Internet Capital Memes (ICM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ICM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Internet Capital Memes (ICM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Internet Capital Memes (ICM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ICM fiyatı, 0,00010836 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ICM / USD güncel fiyatı nedir?
ICM / USD güncel fiyatı $ 0,00010836. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Internet Capital Memes varlığının piyasa değeri nedir?
ICM piyasa değeri $ 107,83K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ICM arzı nedir?
Dolaşımdaki ICM arzı, 995,12M USD.
ICM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ICM, ATH fiyatı olan 0,00210979 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ICM fiyatı (ATL) nedir?
ICM, ATL fiyatı olan 0,00007257 USD değerine düştü.
ICM işlem hacmi nedir?
ICM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ICM bu yıl daha da yükselir mi?
ICM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ICM fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:08:11 (UTC+8)

Internet Capital Memes (ICM) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$101.642,47

$3.320,89

$156,99

$0,9998

$2,2343

$101.642,47

$3.320,89

$156,99

$2,2343

$0,16453

