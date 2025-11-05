Internet Capital Memes (ICM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00008025 $ 0,00008025 $ 0,00008025 24 sa Düşük $ 0,00011052 $ 0,00011052 $ 0,00011052 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00008025$ 0,00008025 $ 0,00008025 24 sa Yüksek $ 0,00011052$ 0,00011052 $ 0,00011052 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00210979$ 0,00210979 $ 0,00210979 En Düşük Fiyat $ 0,00007257$ 0,00007257 $ 0,00007257 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%20,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,42 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,42

Internet Capital Memes (ICM) canlı fiyatı $0,00010836. ICM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008025 ve en yüksek $ 0,00011052 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ICM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00210979, en düşük fiyatı ise $ 0,00007257 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ICM son bir saatte -%0,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,34 ve son 7 günde -%45,42 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Internet Capital Memes (ICM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 107,83K$ 107,83K $ 107,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 107,83K$ 107,83K $ 107,83K Dolaşım Arzı 995,12M 995,12M 995,12M Toplam Arz 995.119.982,336657 995.119.982,336657 995.119.982,336657

Şu anki Internet Capital Memes piyasa değeri $ 107,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ICM arzı 995,12M olup, toplam arzı 995119982.336657. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 107,83K.