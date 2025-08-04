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Internet Doge Fiyatı (IDOGE)

Listelenmedi

Internet Doge (IDOGE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,709642
$0,709642$0,709642
+%3,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Internet Doge (IDOGE) Fiyatı

Internet Doge (IDOGE), şu anda 0,709642 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 709,10K USD piyasa değerine sahiptir. IDOGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Internet Doge Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,39
Internet Doge 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Internet Doge (IDOGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Internet Doge / USD fiyat değişimi, $ +0,02329553.
Son 30 gün içerisinde, Internet Doge / USD fiyat değişimi, $ +0,0748088984.
Son 60 gün içerisinde, Internet Doge / USD fiyat değişimi, $ +0,0137789767.
Son 90 gün içerisinde, Internet Doge / USD fiyat değişimi, $ +0,0560265757288.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02329553+%3,39
30 Gün$ +0,0748088984+%10,54
60 Gün$ +0,0137789767+%1,94
90 Gün$ +0,0560265757288+%8,57

Internet Doge (IDOGE) Fiyat Analizi

En güncel Internet Doge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,686347
$ 0,686347$ 0,686347

$ 0,7091
$ 0,7091$ 0,7091

$ 2,84
$ 2,84$ 2,84

+%1,77

+%3,39

-%10,34

Internet Doge (IDOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 709,10K
$ 709,10K$ 709,10K

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1,00M
1,00M 1,00M

Internet Doge (IDOGE) Nedir?

iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community.

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Internet Doge (IDOGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Internet Doge (IDOGE) Token Ekonomisi

Internet Doge (IDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IDOGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IDOGE / VND
18.674,22923
1 IDOGE / AUD
A$1,09284868
1 IDOGE / GBP
0,5322315
1 IDOGE / EUR
0,61029212
1 IDOGE / USD
$0,709642
1 IDOGE / MYR
RM3,00178566
1 IDOGE / TRY
28,86114014
1 IDOGE / JPY
¥103,607732
1 IDOGE / ARS
ARS$960,26626514
1 IDOGE / RUB
56,71458864
1 IDOGE / INR
62,1646392
1 IDOGE / IDR
Rp11.633,47354848
1 IDOGE / KRW
981,52004304
1 IDOGE / PHP
40,64829376
1 IDOGE / EGP
￡E.34,3821549
1 IDOGE / BRL
R$3,903031
1 IDOGE / CAD
C$0,97220954
1 IDOGE / BDT
86,42020276
1 IDOGE / NGN
1.081,77116838
1 IDOGE / UAH
29,60626424
1 IDOGE / VES
Bs87,285966
1 IDOGE / CLP
$685,514172
1 IDOGE / PKR
Rs201,14092848
1 IDOGE / KZT
383,1711979
1 IDOGE / THB
฿22,96401512
1 IDOGE / TWD
NT$21,15442802
1 IDOGE / AED
د.إ2,60438614
1 IDOGE / CHF
Fr0,5677136
1 IDOGE / HKD
HK$5,56359328
1 IDOGE / MAD
.د.م6,42935652
1 IDOGE / MXN
$13,32707676
1 IDOGE / PLN
2,61148256
1 IDOGE / RON
лв3,10823196
1 IDOGE / SEK
kr6,8480453
1 IDOGE / BGN
лв1,19219856
1 IDOGE / HUF
Ft244,10975158
1 IDOGE / CZK
15,05860324
1 IDOGE / KWD
د.ك0,21644081
1 IDOGE / ILS
2,4127828