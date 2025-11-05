Invariant (INVT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00102818 $ 0,00102818 $ 0,00102818 24 sa Düşük $ 0,00107289 $ 0,00107289 $ 0,00107289 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00102818$ 0,00102818 $ 0,00102818 24 sa Yüksek $ 0,00107289$ 0,00107289 $ 0,00107289 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00238396$ 0,00238396 $ 0,00238396 En Düşük Fiyat $ 0,00084935$ 0,00084935 $ 0,00084935 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,77 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,96 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,96

Invariant (INVT) canlı fiyatı $0,00105168. INVT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00102818 ve en yüksek $ 0,00107289 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. INVT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00238396, en düşük fiyatı ise $ 0,00084935 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, INVT son bir saatte -%0,77 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,30 ve son 7 günde -%1,96 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Invariant (INVT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 41,61K$ 41,61K $ 41,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 189,30K$ 189,30K $ 189,30K Dolaşım Arzı 39,56M 39,56M 39,56M Toplam Arz 180.000.000,0 180.000.000,0 180.000.000,0

Şu anki Invariant piyasa değeri $ 41,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INVT arzı 39,56M olup, toplam arzı 180000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 189,30K.