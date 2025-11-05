IRL ANI (URI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00001079 24 sa Yüksek $ 0,00001223 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00006802 En Düşük Fiyat $ 0,00001079 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,78 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,16 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,63

IRL ANI (URI) canlı fiyatı $0,00001141. URI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001079 ve en yüksek $ 0,00001223 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. URI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006802, en düşük fiyatı ise $ 0,00001079 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, URI son bir saatte +%2,78 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,16 ve son 7 günde -%30,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

IRL ANI (URI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,41K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,41K Dolaşım Arzı 999,62M Toplam Arz 999.623.132,8719997

Şu anki IRL ANI piyasa değeri $ 11,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki URI arzı 999,62M olup, toplam arzı 999623132.8719997. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,41K.