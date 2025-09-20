Bugünkü canlı Islamic Coin fiyatı 0,01962016 USD. ISLM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ISLM fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Islamic Coin fiyatı 0,01962016 USD. ISLM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ISLM fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Islamic Coin Fiyatı (ISLM)

Listelenmedi

1 ISLM / USD Canlı Fiyatı:

$0,01962236
-%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Islamic Coin (ISLM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:21:55 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01957461
24 sa Düşük
$ 0,02005767
24 sa Yüksek

$ 0,01957461

$ 0,02005767

$ 0,303274

$ 0,01907453

+%0,05

-%2,18

-%5,37

-%5,37

Islamic Coin (ISLM) canlı fiyatı $0,01962016. ISLM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01957461 ve en yüksek $ 0,02005767 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ISLM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,303274, en düşük fiyatı ise $ 0,01907453 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ISLM son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,18 ve son 7 günde -%5,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Islamic Coin (ISLM) Piyasa Bilgileri

$ 41,39M

--

$ 397,04M

2,11B

20.233.831.516,10421

Şu anki Islamic Coin piyasa değeri $ 41,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ISLM arzı 2,11B olup, toplam arzı 20233831516.10421. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 397,04M.

Islamic Coin (ISLM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Islamic Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,00043751298773004.
Son 30 gün içerisinde, Islamic Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0010217963.
Son 60 gün içerisinde, Islamic Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0063936784.
Son 90 gün içerisinde, Islamic Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,006010991315630072.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00043751298773004-%2,18
30 Gün$ -0,0010217963-%5,20
60 Gün$ -0,0063936784-%32,58
90 Gün$ -0,006010991315630072-%23,45

Islamic Coin (ISLM) Nedir?

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Islamic Coin (ISLM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Islamic Coin Fiyat Tahmini (USD)

Islamic Coin (ISLM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Islamic Coin (ISLM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Islamic Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Islamic Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ISLM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Islamic Coin (ISLM) Token Ekonomisi

Islamic Coin (ISLM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ISLM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Islamic Coin (ISLM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Islamic Coin (ISLM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ISLM fiyatı, 0,01962016 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ISLM / USD güncel fiyatı nedir?
ISLM / USD güncel fiyatı $ 0,01962016. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Islamic Coin varlığının piyasa değeri nedir?
ISLM piyasa değeri $ 41,39M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ISLM arzı nedir?
Dolaşımdaki ISLM arzı, 2,11B USD.
ISLM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ISLM, ATH fiyatı olan 0,303274 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ISLM fiyatı (ATL) nedir?
ISLM, ATL fiyatı olan 0,01907453 USD değerine düştü.
ISLM işlem hacmi nedir?
ISLM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ISLM bu yıl daha da yükselir mi?
ISLM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ISLM fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:21:55 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

