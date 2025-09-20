Islamic Coin (ISLM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01957461 $ 0,01957461 $ 0,01957461 24 sa Düşük $ 0,02005767 $ 0,02005767 $ 0,02005767 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01957461$ 0,01957461 $ 0,01957461 24 sa Yüksek $ 0,02005767$ 0,02005767 $ 0,02005767 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,303274$ 0,303274 $ 0,303274 En Düşük Fiyat $ 0,01907453$ 0,01907453 $ 0,01907453 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,37

Islamic Coin (ISLM) canlı fiyatı $0,01962016. ISLM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01957461 ve en yüksek $ 0,02005767 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ISLM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,303274, en düşük fiyatı ise $ 0,01907453 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ISLM son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,18 ve son 7 günde -%5,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Islamic Coin (ISLM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 41,39M$ 41,39M $ 41,39M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 397,04M$ 397,04M $ 397,04M Dolaşım Arzı 2,11B 2,11B 2,11B Toplam Arz 20.233.831.516,10421 20.233.831.516,10421 20.233.831.516,10421

Şu anki Islamic Coin piyasa değeri $ 41,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ISLM arzı 2,11B olup, toplam arzı 20233831516.10421. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 397,04M.