ItForTheBiscuit (RISK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00139508 $ 0,00139508 $ 0,00139508 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00139508$ 0,00139508 $ 0,00139508 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00139508$ 0,00139508 $ 0,00139508 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%16,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ItForTheBiscuit (RISK) canlı fiyatı $0,00110281. RISK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00139508 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RISK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00139508, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RISK son bir saatte +%3,30 değişim gösterdi, 24 saatte +%16,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ItForTheBiscuit (RISK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ItForTheBiscuit piyasa değeri $ 1,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RISK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,10M.