Bugünkü Itheum Fiyatı

Bugünkü Itheum (ITHEUM) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,12 değişim gösterdi. Mevcut ITHEUM / USD dönüşüm oranı ITHEUM başına $ 0 şeklindedir.

Itheum, şu anda piyasa değeri açısından $ 267.997 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 606,11M ITHEUM şeklindedir. Son 24 saat içinde ITHEUM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,782059 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ITHEUM, son bir saatte -%0,88 ve son 7 günde -%8,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Itheum (ITHEUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 268,00K$ 268,00K $ 268,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 375,83K$ 375,83K $ 375,83K Dolaşım Arzı 606,11M 606,11M 606,11M Toplam Arz 850.000.000,0 850.000.000,0 850.000.000,0

