JailbreakMe (JAIL) Nedir?

The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem.

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JailbreakMe (JAIL) Kaynağı Resmi Websitesi

JailbreakMe (JAIL) Token Ekonomisi

JailbreakMe (JAIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JAIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!