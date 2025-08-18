Jambo Fiyatı (J)
-%0,81
+%1,37
+%0,23
+%0,23
Jambo (J) canlı fiyatı $0,118413. J, son 24 saat içinde en düşük $ 0,116732 ve en yüksek $ 0,132811 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. J için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,910484, en düşük fiyatı ise $ 0,088445 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, J son bir saatte -%0,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,37 ve son 7 günde +%0,23 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Jambo piyasa değeri $ 19,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki J arzı 161,01M olup, toplam arzı 999999756.0703988. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 118,54M.
Gün içerisinde, Jambo / USD fiyat değişimi, $ +0,00159771.
Son 30 gün içerisinde, Jambo / USD fiyat değişimi, $ +0,0329475765.
Son 60 gün içerisinde, Jambo / USD fiyat değişimi, $ -0,0216981638.
Son 90 gün içerisinde, Jambo / USD fiyat değişimi, $ -0,09655055730100228.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00159771
|+%1,37
|30 Gün
|$ +0,0329475765
|+%27,82
|60 Gün
|$ -0,0216981638
|-%18,32
|90 Gün
|$ -0,09655055730100228
|-%44,91
Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more. With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products. Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features: 1. *Innovative earning and airdrop opportunities* 2. *Jambo Ecosystem dApp store* 3. *JamboWallet multi-chain wallet* Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards. At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.
