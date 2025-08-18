Jambo (J) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,116732 $ 0,116732 $ 0,116732 24 sa Düşük $ 0,132811 $ 0,132811 $ 0,132811 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,116732$ 0,116732 $ 0,116732 24 sa Yüksek $ 0,132811$ 0,132811 $ 0,132811 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,910484$ 0,910484 $ 0,910484 En Düşük Fiyat $ 0,088445$ 0,088445 $ 0,088445 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,81 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,37 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,23 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,23

Jambo (J) canlı fiyatı $0,118413. J, son 24 saat içinde en düşük $ 0,116732 ve en yüksek $ 0,132811 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. J için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,910484, en düşük fiyatı ise $ 0,088445 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, J son bir saatte -%0,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,37 ve son 7 günde +%0,23 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jambo (J) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,09M$ 19,09M $ 19,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 118,54M$ 118,54M $ 118,54M Dolaşım Arzı 161,01M 161,01M 161,01M Toplam Arz 999.999.756,0703988 999.999.756,0703988 999.999.756,0703988

Şu anki Jambo piyasa değeri $ 19,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki J arzı 161,01M olup, toplam arzı 999999756.0703988. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 118,54M.