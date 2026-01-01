Bugünkü Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Fiyatı

Bugünkü Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) fiyatı $ 1,022 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut JAAA / USD dönüşüm oranı JAAA başına $ 1,022 şeklindedir.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 873.332.227 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 854,33M JAAA şeklindedir. Son 24 saat içinde JAAA, $ 1,022 (en düşük) ile $ 1,022 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,022 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,009 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JAAA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 873,33M$ 873,33M $ 873,33M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 873,33M$ 873,33M $ 873,33M Dolaşım Arzı 854,33M 854,33M 854,33M Toplam Arz 854.328.542,898351 854.328.542,898351 854.328.542,898351

Şu anki Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund piyasa değeri $ 873,33M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JAAA arzı 854,33M olup, toplam arzı 854328542.898351. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 873,33M.