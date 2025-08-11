JCHF Hakkında Daha Fazla Bilgi

Jarvis Synthetic Swiss Franc Logosu

Jarvis Synthetic Swiss Franc Fiyatı (JCHF)

Listelenmedi

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,38949
$0,38949$0,38949
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) Fiyatı

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF), şu anda 0,389385 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. JCHF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Jarvis Synthetic Swiss Franc Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,56
Jarvis Synthetic Swiss Franc 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki JCHF / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, JCHF fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Jarvis Synthetic Swiss Franc / USD fiyat değişimi, $ +0,00216004.
Son 30 gün içerisinde, Jarvis Synthetic Swiss Franc / USD fiyat değişimi, $ +0,5393135278.
Son 60 gün içerisinde, Jarvis Synthetic Swiss Franc / USD fiyat değişimi, $ +0,5360579187.
Son 90 gün içerisinde, Jarvis Synthetic Swiss Franc / USD fiyat değişimi, $ +0,2444638367692073.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00216004+%0,56
30 Gün$ +0,5393135278+%138,50
60 Gün$ +0,5360579187+%137,67
90 Gün$ +0,2444638367692073+%168,69

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) Fiyat Analizi

En güncel Jarvis Synthetic Swiss Franc fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,385458
$ 0,385458$ 0,385458

$ 0,394025
$ 0,394025$ 0,394025

$ 1,24
$ 1,24$ 1,24

-%0,52

+%0,56

+%3,86

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) Nedir?

jCHF is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Swiss Franc. It is built on the top of UMA and Chainlink.

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) Kaynağı

Resmi Websitesi

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) Token Ekonomisi

Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JCHF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

