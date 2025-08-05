Jasper (JASPER) Nedir?

Jasper is a meme coin about Axie Infinity co-founder's dog $Jasper. It is slowly becoming a meme Cult as more and more people are getting involved in Jasper's development. It's about uniting the community, and making an impact in the real world (helping stray animals, providing pet shelters with food, popularizing crypto philanthropy in general). Jasper is here to unite dog owners across the world with blockchain technology.

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Jasper (JASPER) Kaynağı Resmi Websitesi

Jasper (JASPER) Token Ekonomisi

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