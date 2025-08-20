Javlis (JAVLIS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00040657 $ 0,00040657 $ 0,00040657 24 sa Düşük $ 0,00133477 $ 0,00133477 $ 0,00133477 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00040657$ 0,00040657 $ 0,00040657 24 sa Yüksek $ 0,00133477$ 0,00133477 $ 0,00133477 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00133477$ 0,00133477 $ 0,00133477 En Düşük Fiyat $ 0,00040657$ 0,00040657 $ 0,00040657 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%10,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%112,28 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Javlis (JAVLIS) canlı fiyatı $0,00111139. JAVLIS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00040657 ve en yüksek $ 0,00133477 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JAVLIS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00133477, en düşük fiyatı ise $ 0,00040657 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JAVLIS son bir saatte -%10,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%112,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Javlis (JAVLIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Dolaşım Arzı 906,12M 906,12M 906,12M Toplam Arz 906.120.588,0800935 906.120.588,0800935 906.120.588,0800935

Şu anki Javlis piyasa değeri $ 1,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JAVLIS arzı 906,12M olup, toplam arzı 906120588.0800935. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,01M.