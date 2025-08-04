Jito Staked SOL (JITOSOL) Nedir?

The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.

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Jito Staked SOL (JITOSOL) Kaynağı Resmi Websitesi

Jito Staked SOL (JITOSOL) Token Ekonomisi

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