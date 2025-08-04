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Jito Staked SOL Fiyatı (JITOSOL)

Listelenmedi

Jito Staked SOL (JITOSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$197,87
$197,87$197,87
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Jito Staked SOL (JITOSOL) Fiyatı

Jito Staked SOL (JITOSOL), şu anda 197,87 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,56B USD piyasa değerine sahiptir. JITOSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Jito Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,08
Jito Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
12,96M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Jito Staked SOL (JITOSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Jito Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,161424.
Son 30 gün içerisinde, Jito Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +20,1270989560.
Son 60 gün içerisinde, Jito Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +14,3337621610.
Son 90 gün içerisinde, Jito Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +26,3201887607385.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,161424+%0,08
30 Gün$ +20,1270989560+%10,17
60 Gün$ +14,3337621610+%7,24
90 Gün$ +26,3201887607385+%15,34

Jito Staked SOL (JITOSOL) Fiyat Analizi

En güncel Jito Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 195,98
$ 195,98$ 195,98

$ 201,07
$ 201,07$ 201,07

$ 339,52
$ 339,52$ 339,52

-%0,41

+%0,08

-%16,05

Jito Staked SOL (JITOSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,56B
$ 2,56B$ 2,56B

--
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12,96M
12,96M 12,96M

Jito Staked SOL (JITOSOL) Nedir?

The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.

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Jito Staked SOL (JITOSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Jito Staked SOL (JITOSOL) Token Ekonomisi

Jito Staked SOL (JITOSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JITOSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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JITOSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JITOSOL / VND
5.206.949,05
1 JITOSOL / AUD
A$304,7198
1 JITOSOL / GBP
148,4025
1 JITOSOL / EUR
170,1682
1 JITOSOL / USD
$197,87
1 JITOSOL / MYR
RM836,9901
1 JITOSOL / TRY
8.047,3729
1 JITOSOL / JPY
¥29.086,89
1 JITOSOL / ARS
ARS$269.944,1475
1 JITOSOL / RUB
15.780,1325
1 JITOSOL / INR
17.335,3907
1 JITOSOL / IDR
Rp3.243.769,9728
1 JITOSOL / KRW
273.677,9544
1 JITOSOL / PHP
11.333,9936
1 JITOSOL / EGP
￡E.9.584,8228
1 JITOSOL / BRL
R$1.102,1359
1 JITOSOL / CAD
C$271,0819
1 JITOSOL / BDT
24.096,6086
1 JITOSOL / NGN
301.631,0493
1 JITOSOL / UAH
8.255,1364
1 JITOSOL / VES
Bs24.338,01
1 JITOSOL / CLP
$191.538,16
1 JITOSOL / PKR
Rs56.084,2728
1 JITOSOL / KZT
106.839,9065
1 JITOSOL / THB
฿6.412,9667
1 JITOSOL / TWD
NT$5.904,4408
1 JITOSOL / AED
د.إ726,1829
1 JITOSOL / CHF
Fr158,296
1 JITOSOL / HKD
HK$1.551,3008
1 JITOSOL / MAD
.د.م1.792,7022
1 JITOSOL / MXN
$3.725,8921
1 JITOSOL / PLN
730,1403
1 JITOSOL / RON
лв866,6706
1 JITOSOL / SEK
kr1.909,4455
1 JITOSOL / BGN
лв334,4003
1 JITOSOL / HUF
Ft68.041,5569
1 JITOSOL / CZK
4.196,8227
1 JITOSOL / KWD
د.ك60,35035
1 JITOSOL / ILS
672,758