Johnny Suede (SUEDE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00559074 $ 0,00559074 $ 0,00559074 24 sa Düşük $ 0,00613682 $ 0,00613682 $ 0,00613682 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00559074$ 0,00559074 $ 0,00559074 24 sa Yüksek $ 0,00613682$ 0,00613682 $ 0,00613682 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01862118$ 0,01862118 $ 0,01862118 En Düşük Fiyat $ 0,00000998$ 0,00000998 $ 0,00000998 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,87 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,27

Johnny Suede (SUEDE) canlı fiyatı $0,0056169. SUEDE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00559074 ve en yüksek $ 0,00613682 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUEDE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01862118, en düşük fiyatı ise $ 0,00000998 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUEDE son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,87 ve son 7 günde -%13,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Johnny Suede (SUEDE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,62M$ 2,62M $ 2,62M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,62M$ 2,62M $ 2,62M Dolaşım Arzı 465,16M 465,16M 465,16M Toplam Arz 465.163.369,981337 465.163.369,981337 465.163.369,981337

Şu anki Johnny Suede piyasa değeri $ 2,62M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUEDE arzı 465,16M olup, toplam arzı 465163369.981337. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,62M.