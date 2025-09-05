Johnny Suede Fiyatı (SUEDE)
-%0,26
-%4,87
-%13,27
-%13,27
Johnny Suede (SUEDE) canlı fiyatı $0,0056169. SUEDE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00559074 ve en yüksek $ 0,00613682 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUEDE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01862118, en düşük fiyatı ise $ 0,00000998 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SUEDE son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,87 ve son 7 günde -%13,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Johnny Suede piyasa değeri $ 2,62M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUEDE arzı 465,16M olup, toplam arzı 465163369.981337. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,62M.
Gün içerisinde, Johnny Suede / USD fiyat değişimi, $ -0,000288050507035278.
Son 30 gün içerisinde, Johnny Suede / USD fiyat değişimi, $ +0,0012278475.
Son 60 gün içerisinde, Johnny Suede / USD fiyat değişimi, $ +0,0009880031.
Son 90 gün içerisinde, Johnny Suede / USD fiyat değişimi, $ +0,000533646491290749.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000288050507035278
|-%4,87
|30 Gün
|$ +0,0012278475
|+%21,86
|60 Gün
|$ +0,0009880031
|+%17,59
|90 Gün
|$ +0,000533646491290749
|+%10,50
Enter Suede — the first-ever on-chain, music-generative AI integrated with blockchain technology. Suede is not just a project; it’s a revolution that seeks to address the industry’s deep-rooted issues while offering a futuristic solution for both artists and fans alike. By combining artificial intelligence with blockchain, Suede promises to transform how music is created, owned, and monetized. But how exactly does it do this? The Challenge: Unfair Music Industry Practices For decades, musicians have been at the mercy of large corporations — whether it’s record labels, streaming platforms, or rights management organizations. The reality for many artists, particularly independent creators, has been the same: unfair contracts, exploitative royalty systems, and a lack of transparency in how revenue is distributed. A prominent example is Mahalia, who struggles with financial stability due to a contract signed in her youth, relinquishing ownership of her music. Similarly, Taylor Swift famously had to re-record her entire discography after losing control of her own music rights. These stories aren’t isolated; they reflect a systemic issue that leaves artists without control over their creative outputs and revenue streams. Additionally, issues like hidden fees, sampled music without royalties, and industry middlemen contribute to a broken system. Even major creators like George Clinton often see their work sampled in popular music, without receiving the royalties they deserve. Suede aims to change all of this. Suede’s Disruptive Technology: Blockchain and AI At the core of Suede’s mission is its unique integration of blockchain and AI, offering a transparent, secure, and artist-friendly way to create, distribute, and profit from music.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Johnny Suede (SUEDE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Johnny Suede (SUEDE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Johnny Suede için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Johnny Suede fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Johnny Suede (SUEDE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUEDE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-04 17:54:00
|Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
|09-04 13:57:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
|09-04 10:38:00
|Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快
|09-03 18:16:00
|Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
|09-03 13:43:00
|Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
|09-03 08:42:00
|Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.