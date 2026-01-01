Bugünkü JPMorgan Chase xStock Fiyatı

Bugünkü JPMorgan Chase xStock (JPMX) fiyatı $ 323,0 olup, son 24 saatte % 1,94 değişim gösterdi. Mevcut JPMX / USD dönüşüm oranı JPMX başına $ 323,0 şeklindedir.

JPMorgan Chase xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 345.139 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,07K JPMX şeklindedir. Son 24 saat içinde JPMX, $ 319,44 (en düşük) ile $ 329,37 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 337,87 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 280,03 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JPMX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%2,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

JPMorgan Chase xStock (JPMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 345,14K$ 345,14K $ 345,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,31M$ 33,31M $ 33,31M Dolaşım Arzı 1,07K 1,07K 1,07K Toplam Arz 103.129,8648364196 103.129,8648364196 103.129,8648364196

Şu anki JPMorgan Chase xStock piyasa değeri $ 345,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JPMX arzı 1,07K olup, toplam arzı 103129.8648364196. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,31M.