Bugünkü Just a Black Rock on Base Fiyatı

Bugünkü Just a Black Rock on Base (ROCK) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 10,79 değişim gösterdi. Mevcut ROCK / USD dönüşüm oranı ROCK başına $ 0 şeklindedir.

Just a Black Rock on Base, şu anda piyasa değeri açısından $ 104.050 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B ROCK şeklindedir. Son 24 saat içinde ROCK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0058743 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROCK, son bir saatte -%9,09 ve son 7 günde +%11,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Just a Black Rock on Base (ROCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 104,05K$ 104,05K $ 104,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 104,05K$ 104,05K $ 104,05K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Just a Black Rock on Base piyasa değeri $ 104,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROCK arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 104,05K.