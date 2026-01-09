Bugünkü Just a Bone Guy Fiyatı

Bugünkü Just a Bone Guy (BONEGUY) fiyatı $ 0,00001443 olup, son 24 saatte % 1,82 değişim gösterdi. Mevcut BONEGUY / USD dönüşüm oranı BONEGUY başına $ 0,00001443 şeklindedir.

Just a Bone Guy, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.426,3 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M BONEGUY şeklindedir. Son 24 saat içinde BONEGUY, $ 0,00001401 (en düşük) ile $ 0,0000146 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0004559 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001366 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BONEGUY, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%1,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Just a Bone Guy (BONEGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,43K$ 14,43K $ 14,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,43K$ 14,43K $ 14,43K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.969.250,651305 999.969.250,651305 999.969.250,651305

