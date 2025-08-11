LITTLEGUY Hakkında Daha Fazla Bilgi

just a little guy Logosu

just a little guy Fiyatı (LITTLEGUY)

Listelenmedi

just a little guy (LITTLEGUY) Canlı Fiyat Grafiği

+%21,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü just a little guy (LITTLEGUY) Fiyatı

just a little guy (LITTLEGUY), şu anda 0,00307204 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,02M USD piyasa değerine sahiptir. LITTLEGUY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

just a little guy Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
+%21,93
just a little guy 24 saatlik fiyat değişimi
999,99M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki LITTLEGUY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LITTLEGUY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında just a little guy (LITTLEGUY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, just a little guy / USD fiyat değişimi, $ +0,00055259.
Son 30 gün içerisinde, just a little guy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, just a little guy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, just a little guy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00055259+%21,93
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

just a little guy (LITTLEGUY) Fiyat Analizi

En güncel just a little guy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

-%3,37

+%21,93

--

just a little guy (LITTLEGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

just a little guy (LITTLEGUY) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

just a little guy (LITTLEGUY) Kaynağı

Resmi Websitesi

just a little guy (LITTLEGUY) Token Ekonomisi

just a little guy (LITTLEGUY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LITTLEGUY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: just a little guy (LITTLEGUY) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LITTLEGUY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LITTLEGUY / VND
80,8407326
1 LITTLEGUY / AUD
A$0,0047002212
1 LITTLEGUY / GBP
0,0022733096
1 LITTLEGUY / EUR
0,002611234
1 LITTLEGUY / USD
$0,00307204
1 LITTLEGUY / MYR
RM0,0129947292
1 LITTLEGUY / TRY
0,12518563
1 LITTLEGUY / JPY
¥0,45158988
1 LITTLEGUY / ARS
ARS$4,07429305
1 LITTLEGUY / RUB
0,2445651044
1 LITTLEGUY / INR
0,2690492632
1 LITTLEGUY / IDR
Rp49,5490253212
1 LITTLEGUY / KRW
4,2666949152
1 LITTLEGUY / PHP
0,17510628
1 LITTLEGUY / EGP
￡E.0,1490861012
1 LITTLEGUY / BRL
R$0,0166811772
1 LITTLEGUY / CAD
C$0,0042086948
1 LITTLEGUY / BDT
0,3727613336
1 LITTLEGUY / NGN
4,7044913356
1 LITTLEGUY / UAH
0,1269366928
1 LITTLEGUY / VES
Bs0,3993652
1 LITTLEGUY / CLP
$2,96759064
1 LITTLEGUY / PKR
Rs0,8707390176
1 LITTLEGUY / KZT
1,6578571064
1 LITTLEGUY / THB
฿0,0992576124
1 LITTLEGUY / TWD
NT$0,0917618348
1 LITTLEGUY / AED
د.إ0,0112743868
1 LITTLEGUY / CHF
Fr0,002457632
1 LITTLEGUY / HKD
HK$0,0240847936
1 LITTLEGUY / MAD
.د.م0,0277712416
1 LITTLEGUY / MXN
$0,0570785032
1 LITTLEGUY / PLN
0,0111515052
1 LITTLEGUY / RON
лв0,0133326536
1 LITTLEGUY / SEK
kr0,029337982
1 LITTLEGUY / BGN
лв0,0051303068
1 LITTLEGUY / HUF
Ft1,04065355
1 LITTLEGUY / CZK
0,0642670768
1 LITTLEGUY / KWD
د.ك0,0009369722
1 LITTLEGUY / ILS
0,0105063768