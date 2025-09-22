Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0004008 - $ 0,00065649
24 sa Düşük $ 0,0004008
24 sa Yüksek $ 0,00065649
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00099615
En Düşük Fiyat $ 0,0004008
Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,06
Fiyat Değişimi (1 Gün) -%33,22
Fiyat Değişimi (7 G) --

Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) canlı fiyatı $0,00041021. ELIZABETH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0004008 ve en yüksek $ 0,00065649 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ELIZABETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00099615, en düşük fiyatı ise $ 0,0004008 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ELIZABETH son bir saatte -%6,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%33,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 333,10K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 333,10K
Dolaşım Arzı 797,00M
Toplam Arz 796.999.225,025926

Şu anki Just Elizabeth Cat piyasa değeri $ 333,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELIZABETH arzı 797,00M olup, toplam arzı 796999225.025926. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 333,10K.