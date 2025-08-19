JUNI Hakkında Daha Fazla Bilgi

1 JUNI / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%53,301D
Just Juni by Virtuals (JUNI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:30:57 (UTC+8)

Just Juni by Virtuals (JUNI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%2,89

+%53,38

--

--

Just Juni by Virtuals (JUNI) canlı fiyatı --. JUNI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JUNI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JUNI son bir saatte -%2,89 değişim gösterdi, 24 saatte +%53,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Piyasa Bilgileri

$ 35,64K
$ 35,64K$ 35,64K

--
----

$ 35,64K
$ 35,64K$ 35,64K

772,49M
772,49M 772,49M

772.491.747,3824497
772.491.747,3824497 772.491.747,3824497

Şu anki Just Juni by Virtuals piyasa değeri $ 35,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JUNI arzı 772,49M olup, toplam arzı 772491747.3824497. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,64K.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Just Juni by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Just Juni by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Just Juni by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Just Juni by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%53,38
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Just Juni by Virtuals (JUNI) Nedir?

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Just Juni by Virtuals (JUNI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Just Juni by Virtuals Fiyat Tahmini (USD)

Just Juni by Virtuals (JUNI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Just Juni by Virtuals (JUNI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Just Juni by Virtuals için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Just Juni by Virtuals fiyat tahminini hemen kontrol edin!

JUNI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Just Juni by Virtuals (JUNI) Token Ekonomisi

Just Juni by Virtuals (JUNI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JUNI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Just Juni by Virtuals (JUNI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Just Juni by Virtuals (JUNI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı JUNI fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
JUNI / USD güncel fiyatı nedir?
JUNI / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Just Juni by Virtuals varlığının piyasa değeri nedir?
JUNI piyasa değeri $ 35,64K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki JUNI arzı nedir?
Dolaşımdaki JUNI arzı, 772,49M USD.
JUNI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
JUNI, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük JUNI fiyatı (ATL) nedir?
JUNI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
JUNI işlem hacmi nedir?
JUNI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
JUNI bu yıl daha da yükselir mi?
JUNI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için JUNI fiyat tahminine göz atın.
Just Juni by Virtuals (JUNI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

