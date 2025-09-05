Just need some rest (REST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00437206 $ 0,00437206 $ 0,00437206 24 sa Düşük $ 0,01009749 $ 0,01009749 $ 0,01009749 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00437206$ 0,00437206 $ 0,00437206 24 sa Yüksek $ 0,01009749$ 0,01009749 $ 0,01009749 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01275586$ 0,01275586 $ 0,01275586 En Düşük Fiyat $ 0,00437206$ 0,00437206 $ 0,00437206 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%54,87 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Just need some rest (REST) canlı fiyatı $0,00437206. REST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00437206 ve en yüksek $ 0,01009749 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. REST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01275586, en düşük fiyatı ise $ 0,00437206 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, REST son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%54,87 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Just need some rest (REST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Just need some rest piyasa değeri $ 4,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REST arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,37M.