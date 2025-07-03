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Kaboom Fiyatı (KABOOM)

Kaboom (KABOOM) Canlı Fiyat Grafiği

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-%99,201D
USD

Bugünkü Kaboom (KABOOM) Fiyatı

Kaboom (KABOOM), şu anda 0,0000208 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 23,41K USD piyasa değerine sahiptir. KABOOM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kaboom Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%99,21
Kaboom 24 saatlik fiyat değişimi
1000,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kaboom (KABOOM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kaboom / USD fiyat değişimi, $ -0,002641288510687717.
Son 30 gün içerisinde, Kaboom / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kaboom / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kaboom / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002641288510687717-%99,21
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kaboom (KABOOM) Fiyat Analizi

En güncel Kaboom fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00001222
$ 0,00001222$ 0,00001222

$ 0,00266209
$ 0,00266209$ 0,00266209

$ 0,00266209
$ 0,00266209$ 0,00266209

-%78,73

-%99,21

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Kaboom (KABOOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 23,41K
$ 23,41K$ 23,41K

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1000,00M
1000,00M 1000,00M

Kaboom (KABOOM) Nedir?

Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy.

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Kaboom (KABOOM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kaboom (KABOOM) Token Ekonomisi

Kaboom (KABOOM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KABOOM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KABOOM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KABOOM / VND
0,547352
1 KABOOM / AUD
A$0,000031616
1 KABOOM / GBP
0,000015184
1 KABOOM / EUR
0,000017472
1 KABOOM / USD
$0,0000208
1 KABOOM / MYR
RM0,000087776
1 KABOOM / TRY
0,000829504
1 KABOOM / JPY
¥0,0029744
1 KABOOM / RUB
0,001638416
1 KABOOM / INR
0,00177424
1 KABOOM / IDR
Rp0,335483824
1 KABOOM / KRW
0,028299232
1 KABOOM / PHP
0,001170832
1 KABOOM / EGP
￡E.0,001026272
1 KABOOM / BRL
R$0,000112736
1 KABOOM / CAD
C$0,00002808
1 KABOOM / BDT
0,002536768
1 KABOOM / NGN
0,03180424
1 KABOOM / UAH
0,000866112
1 KABOOM / VES
Bs0,0022464
1 KABOOM / PKR
Rs0,005917392
1 KABOOM / KZT
0,010788336
1 KABOOM / THB
฿0,000673504
1 KABOOM / TWD
NT$0,000600912
1 KABOOM / AED
د.إ0,000076336
1 KABOOM / CHF
Fr0,000016432
1 KABOOM / HKD
HK$0,000163072
1 KABOOM / MAD
.د.م0,000186368
1 KABOOM / MXN
$0,00039
1 KABOOM / PLN
0,00007488