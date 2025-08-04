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Karbo Fiyatı (KRB)

Listelenmedi

Karbo (KRB) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03608711
$0,03608711$0,03608711
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Karbo (KRB) Fiyatı

Karbo (KRB), şu anda 0,03608711 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 364,29K USD piyasa değerine sahiptir. KRB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Karbo Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Karbo 24 saatlik fiyat değişimi
10,09M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Karbo (KRB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Karbo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Karbo / USD fiyat değişimi, $ -0,0039101177.
Son 60 gün içerisinde, Karbo / USD fiyat değişimi, $ -0,0058618169.
Son 90 gün içerisinde, Karbo / USD fiyat değişimi, $ -0,00476619542393635.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0039101177-%10,83
60 Gün$ -0,0058618169-%16,24
90 Gün$ -0,00476619542393635-%11,66

Karbo (KRB) Fiyat Analizi

En güncel Karbo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,46
$ 1,46$ 1,46

--

--

-%3,29

Karbo (KRB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 364,29K
$ 364,29K$ 364,29K

--
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10,09M
10,09M 10,09M

Karbo (KRB) Nedir?

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

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Karbo (KRB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Karbo (KRB) Token Ekonomisi

Karbo (KRB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KRB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KRB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KRB / VND
949,63229965
1 KRB / AUD
A$0,0555741494
1 KRB / GBP
0,0270653325
1 KRB / EUR
0,0310349146
1 KRB / USD
$0,03608711
1 KRB / MYR
RM0,1526484753
1 KRB / TRY
1,4676627637
1 KRB / JPY
¥5,26871806
1 KRB / ARS
ARS$48,8319946387
1 KRB / RUB
2,8840818312
1 KRB / INR
3,161230836
1 KRB / IDR
Rp591,5918725584
1 KRB / KRW
49,8438772031
1 KRB / PHP
2,0670696608
1 KRB / EGP
￡E.1,7484204795
1 KRB / BRL
R$0,198479105
1 KRB / CAD
C$0,0494393407
1 KRB / BDT
4,3946882558
1 KRB / NGN
55,0108296129
1 KRB / UAH
1,5055542292
1 KRB / VES
Bs4,43871453
1 KRB / CLP
$34,86014826
1 KRB / PKR
Rs10,2285304584
1 KRB / KZT
19,4852350445
1 KRB / THB
฿1,1677788796
1 KRB / TWD
NT$1,0757567491
1 KRB / AED
د.إ0,1324396937
1 KRB / CHF
Fr0,028869688
1 KRB / HKD
HK$0,2829229424
1 KRB / MAD
.د.م0,3269492166
1 KRB / MXN
$0,6780767969
1 KRB / PLN
0,1328005648
1 KRB / RON
лв0,1580615418
1 KRB / SEK
kr0,3482406115
1 KRB / BGN
лв0,0606263448
1 KRB / HUF
Ft12,4179354221
1 KRB / CZK
0,7657684742
1 KRB / KWD
د.ك0,01100656855
1 KRB / ILS
0,122696174