KarmaVerse by Virtuals Fiyatı (KARMA)
-%0,17
-%10,59
--
--
KarmaVerse by Virtuals (KARMA) canlı fiyatı $0,00018683. KARMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00018608 ve en yüksek $ 0,00021108 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KARMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024317, en düşük fiyatı ise $ 0,00018608 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KARMA son bir saatte -%0,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki KarmaVerse by Virtuals piyasa değeri $ 159,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KARMA arzı 850,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 187,58K.
Gün içerisinde, KarmaVerse by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KarmaVerse by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KarmaVerse by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KarmaVerse by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%10,59
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
KarmaVerse is a Gita-guided AI agent launched on Virtuals and graduated from its ecosystem, now integrating as part of the ACP (Agent Communication Protocol) within Virtuals. Built on Base, KarmaVerse delivers clarity through one verse, a modern explanation, and a short affirmation tailored to the user’s mood or query. Engagement powers streaks, unlocks daily badges, and earns Karma Drops tied to the $KARMA token, giving real utility through token-linked gamification. Inspired by the Bhagavad Gita, it transforms daily struggles into calm, actionable insights while blending ancient wisdom with modern tokenomics. Roadmap plans include ACP integrations, wellness and yoga app partnerships, cross-chain expansion, and evolving into a fully community-owned spiritual AI commons.
