KarmaVerse by Virtuals (KARMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00018608 24 sa Yüksek $ 0,00021108 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00024317 En Düşük Fiyat $ 0,00018608 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,59 Fiyat Değişimi (7 G) --

KarmaVerse by Virtuals (KARMA) canlı fiyatı $0,00018683. KARMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00018608 ve en yüksek $ 0,00021108 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KARMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024317, en düşük fiyatı ise $ 0,00018608 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KARMA son bir saatte -%0,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KarmaVerse by Virtuals (KARMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 159,44K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 187,58K Dolaşım Arzı 850,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki KarmaVerse by Virtuals piyasa değeri $ 159,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KARMA arzı 850,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 187,58K.