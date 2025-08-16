Karum (KARUM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,144968 $ 0,144968 $ 0,144968 24 sa Düşük $ 0,35655 $ 0,35655 $ 0,35655 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,144968$ 0,144968 $ 0,144968 24 sa Yüksek $ 0,35655$ 0,35655 $ 0,35655 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,35655$ 0,35655 $ 0,35655 En Düşük Fiyat $ 0,109596$ 0,109596 $ 0,109596 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%94,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Karum (KARUM) canlı fiyatı $0,282752. KARUM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,144968 ve en yüksek $ 0,35655 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KARUM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,35655, en düşük fiyatı ise $ 0,109596 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KARUM son bir saatte +%1,51 değişim gösterdi, 24 saatte +%94,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Karum (KARUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,16M$ 4,16M $ 4,16M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,94M$ 5,94M $ 5,94M Dolaşım Arzı 14,70M 14,70M 14,70M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki Karum piyasa değeri $ 4,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KARUM arzı 14,70M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,94M.