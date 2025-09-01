kazonomics (KAZONOMICS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00618333 $ 0,00618333 $ 0,00618333 24 sa Düşük $ 0,00906595 $ 0,00906595 $ 0,00906595 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00618333$ 0,00618333 $ 0,00618333 24 sa Yüksek $ 0,00906595$ 0,00906595 $ 0,00906595 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00906595$ 0,00906595 $ 0,00906595 En Düşük Fiyat $ 0,00618333$ 0,00618333 $ 0,00618333 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%10,69 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

kazonomics (KAZONOMICS) canlı fiyatı $0,00738296. KAZONOMICS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00618333 ve en yüksek $ 0,00906595 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KAZONOMICS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00906595, en düşük fiyatı ise $ 0,00618333 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KAZONOMICS son bir saatte -%1,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%10,69 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

kazonomics (KAZONOMICS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,84M$ 7,84M $ 7,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,84M$ 7,84M $ 7,84M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki kazonomics piyasa değeri $ 7,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAZONOMICS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,84M.