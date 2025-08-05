KeyFi (KEYFI) Nedir?

KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application.

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KeyFi (KEYFI) Kaynağı Resmi Websitesi

KeyFi (KEYFI) Token Ekonomisi

KeyFi (KEYFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KEYFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!