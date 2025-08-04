Kibble (KIBBLE) Nedir?

Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kibble (KIBBLE) Kaynağı Resmi Websitesi

Kibble (KIBBLE) Token Ekonomisi

Kibble (KIBBLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KIBBLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!