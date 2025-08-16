KIGU (KIGU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,100713 $ 0,100713 $ 0,100713 24 sa Düşük $ 0,137985 $ 0,137985 $ 0,137985 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,100713$ 0,100713 $ 0,100713 24 sa Yüksek $ 0,137985$ 0,137985 $ 0,137985 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,155138$ 0,155138 $ 0,155138 En Düşük Fiyat $ 0,03374746$ 0,03374746 $ 0,03374746 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%26,94 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

KIGU (KIGU) canlı fiyatı $0,100715. KIGU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,100713 ve en yüksek $ 0,137985 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KIGU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,155138, en düşük fiyatı ise $ 0,03374746 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KIGU son bir saatte -%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte -%26,94 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KIGU (KIGU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,61M$ 1,61M $ 1,61M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 16.000.000,0 16.000.000,0 16.000.000,0

Şu anki KIGU piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KIGU arzı 0,00 olup, toplam arzı 16000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,61M.