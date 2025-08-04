Bugünkü KIM Token (KIM) Fiyatı

KIM Token (KIM), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 523,94K USD piyasa değerine sahiptir. KIM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

KIM Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD 24 saatlik işlem hacmi +%17,10 KIM Token 24 saatlik fiyat değişimi 1,00B USD Dolaşımdaki arz

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