Bugünkü KindSoul Fiyatı

Bugünkü KindSoul (KNS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 10,12 değişim gösterdi. Mevcut KNS / USD dönüşüm oranı KNS başına $ 0 şeklindedir.

KindSoul, şu anda piyasa değeri açısından $ 703.408 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 932,13M KNS şeklindedir. Son 24 saat içinde KNS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KNS, son bir saatte -%2,35 ve son 7 günde +%109,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KindSoul (KNS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 703,41K$ 703,41K $ 703,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 751,95K$ 751,95K $ 751,95K Dolaşım Arzı 932,13M 932,13M 932,13M Toplam Arz 996.454.143,979815 996.454.143,979815 996.454.143,979815

Şu anki KindSoul piyasa değeri $ 703,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KNS arzı 932,13M olup, toplam arzı 996454143.979815. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 751,95K.