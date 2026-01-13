Bugünkü KingdomStarter Fiyatı

Bugünkü KingdomStarter (KDG) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,77 değişim gösterdi. Mevcut KDG / USD dönüşüm oranı KDG başına $ 0 şeklindedir.

KingdomStarter, şu anda piyasa değeri açısından $ 57.910 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 701,10M KDG şeklindedir. Son 24 saat içinde KDG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,193677 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KDG, son bir saatte -- ve son 7 günde -%6,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KingdomStarter (KDG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 57,91K$ 57,91K $ 57,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 78,55K$ 78,55K $ 78,55K Dolaşım Arzı 701,10M 701,10M 701,10M Toplam Arz 951.000.965,0 951.000.965,0 951.000.965,0

Şu anki KingdomStarter piyasa değeri $ 57,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KDG arzı 701,10M olup, toplam arzı 951000965.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 78,55K.