Bugünkü canlı KITTEE fiyatı 0,00007895 USD. KTE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. KTE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı KITTEE fiyatı 0,00007895 USD. KTE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. KTE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

KTE Hakkında Daha Fazla Bilgi

KTE Fiyat Bilgileri

KTE Whitepaper

KTE Resmi Websitesi

KTE Token Ekonomisi

KTE Fiyat Tahmini

KITTEE Logosu

KITTEE Fiyatı (KTE)

Listelenmedi

1 KTE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%39,201D
KITTEE (KTE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:55 (UTC+8)

KITTEE (KTE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00005671
24 sa Düşük
$ 0,00009814
24 sa Yüksek

$ 0,00005671
$ 0,00009814
$ 0,00009814
$ 0,00005671
-%0,22

+%39,22

--

--

KITTEE (KTE) canlı fiyatı $0,00007895. KTE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005671 ve en yüksek $ 0,00009814 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KTE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009814, en düşük fiyatı ise $ 0,00005671 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KTE son bir saatte -%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte +%39,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KITTEE (KTE) Piyasa Bilgileri

$ 79,83K
--
$ 79,83K
1000,00M
999.999.995,937352
Şu anki KITTEE piyasa değeri $ 79,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KTE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999995.937352. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,83K.

KITTEE (KTE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, KITTEE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KITTEE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KITTEE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KITTEE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%39,22
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

KITTEE (KTE) Nedir?

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

KITTEE (KTE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

KITTEE Fiyat Tahmini (USD)

KITTEE (KTE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? KITTEE (KTE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak KITTEE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

KITTEE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KTE Varlığından Yerel Para Birimlerine

KITTEE (KTE) Token Ekonomisi

KITTEE (KTE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KTE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: KITTEE (KTE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü KITTEE (KTE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KTE fiyatı, 0,00007895 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KTE / USD güncel fiyatı nedir?
KTE / USD güncel fiyatı $ 0,00007895. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
KITTEE varlığının piyasa değeri nedir?
KTE piyasa değeri $ 79,83K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KTE arzı nedir?
Dolaşımdaki KTE arzı, 1000,00M USD.
KTE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KTE, ATH fiyatı olan 0,00009814 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KTE fiyatı (ATL) nedir?
KTE, ATL fiyatı olan 0,00005671 USD değerine düştü.
KTE işlem hacmi nedir?
KTE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KTE bu yıl daha da yükselir mi?
KTE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KTE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:55 (UTC+8)

