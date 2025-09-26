KITTEE (KTE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00005671 $ 0,00005671 $ 0,00005671 24 sa Düşük $ 0,00009814 $ 0,00009814 $ 0,00009814 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00005671$ 0,00005671 $ 0,00005671 24 sa Yüksek $ 0,00009814$ 0,00009814 $ 0,00009814 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00009814$ 0,00009814 $ 0,00009814 En Düşük Fiyat $ 0,00005671$ 0,00005671 $ 0,00005671 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%39,22 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

KITTEE (KTE) canlı fiyatı $0,00007895. KTE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005671 ve en yüksek $ 0,00009814 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KTE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009814, en düşük fiyatı ise $ 0,00005671 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KTE son bir saatte -%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte +%39,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KITTEE (KTE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 79,83K$ 79,83K $ 79,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,83K$ 79,83K $ 79,83K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.995,937352 999.999.995,937352 999.999.995,937352

Şu anki KITTEE piyasa değeri $ 79,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KTE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999995.937352. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,83K.