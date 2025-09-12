Kitty Coin Solana (KITTY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0080012$ 0,0080012 $ 0,0080012 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%28,06 Fiyat Değişimi (7 G) +%25,83 Fiyat Değişimi (7 G) +%25,83

Kitty Coin Solana (KITTY) canlı fiyatı --. KITTY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KITTY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0080012, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KITTY son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%28,06 ve son 7 günde +%25,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kitty Coin Solana (KITTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,51K$ 14,51K $ 14,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,65K$ 18,65K $ 18,65K Dolaşım Arzı 419,93M 419,93M 419,93M Toplam Arz 540.000.000,0 540.000.000,0 540.000.000,0

Şu anki Kitty Coin Solana piyasa değeri $ 14,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KITTY arzı 419,93M olup, toplam arzı 540000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,65K.