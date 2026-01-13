Bugünkü KLAUS Fiyatı

Bugünkü KLAUS (KLAUS) fiyatı $ 0,00008934 olup, son 24 saatte % 1,87 değişim gösterdi. Mevcut KLAUS / USD dönüşüm oranı KLAUS başına $ 0,00008934 şeklindedir.

KLAUS, şu anda piyasa değeri açısından $ 89.325 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B KLAUS şeklindedir. Son 24 saat içinde KLAUS, $ 0,00008846 (en düşük) ile $ 0,00009266 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,051944 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006429 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KLAUS, son bir saatte -%0,47 ve son 7 günde -%8,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KLAUS (KLAUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 89,33K$ 89,33K $ 89,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,33K$ 89,33K $ 89,33K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki KLAUS piyasa değeri $ 89,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KLAUS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,33K.