Koala (KOALA) Nedir?

KOALA is no ordinary koala. It's a meme magician wearing smart glasses, residing on the blockchain! KOALA Core Economic Model Deflation Burn + LP Shareholder Dividends + Fission Income + Honor Dividends Total 1.3 billion, all publicly circulated! • 1.2 billion: Deposited into the pool to form LPs (LPs are permanently locked in the black hole) • 10 million: Positions held on seven major exchanges (already listed) • 90 million: Locked in the Honor Dividend Pool (automatically distributed upon reaching the required criteria)

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Koala (KOALA) Token Ekonomisi

Koala (KOALA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KOALA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!