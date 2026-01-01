Bugünkü Kodiak Finance Fiyatı

Bugünkü Kodiak Finance (KDK) fiyatı $ 0,226434 olup, son 24 saatte % 1,39 değişim gösterdi. Mevcut KDK / USD dönüşüm oranı KDK başına $ 0,226434 şeklindedir.

Kodiak Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.339.886 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,75M KDK şeklindedir. Son 24 saat içinde KDK, $ 0,226373 (en düşük) ile $ 0,230155 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,45994 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,226373 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KDK, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%17,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kodiak Finance (KDK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,34M$ 3,34M $ 3,34M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,64M$ 22,64M $ 22,64M Dolaşım Arzı 14,75M 14,75M 14,75M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Kodiak Finance piyasa değeri $ 3,34M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KDK arzı 14,75M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,64M.