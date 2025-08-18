KOLS Hakkında Daha Fazla Bilgi

KOLS Fiyatı (KOLS)

Listelenmedi

1 KOLS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00029923
$0,00029923$0,00029923
-%2,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
KOLS (KOLS) Canlı Fiyat Grafiği
KOLS (KOLS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,09

-%2,74

--

--

KOLS (KOLS) canlı fiyatı --. KOLS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOLS son bir saatte +%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KOLS (KOLS) Piyasa Bilgileri

$ 299,23K
$ 299,23K$ 299,23K

--
----

$ 299,23K
$ 299,23K$ 299,23K

999,99M
999,99M 999,99M

999.994.765,595769
999.994.765,595769 999.994.765,595769

Şu anki KOLS piyasa değeri $ 299,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOLS arzı 999,99M olup, toplam arzı 999994765.595769. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 299,23K.

KOLS (KOLS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, KOLS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KOLS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KOLS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KOLS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,74
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

KOLS (KOLS) Nedir?

KOLS is the first SaaS platform built on the BONK ecosystem, delivering the most advanced token intelligence tools on Solana. It tracks top Key Opinion Leaders (KOLs) in real time, showing what they are buying, selling, and holding, along with performance metrics like PNL and ROI. KOLS also introduces BATTLE, the first real-time launchpad performance tracker, ranking platforms over different timeframes. Combined with in-depth analytics through INTEL, KOLS gives traders and investors an all-in-one hub for actionable insights and data-driven decisions.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

KOLS (KOLS) Kaynağı

Resmi Websitesi

KOLS Fiyat Tahmini (USD)

KOLS (KOLS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? KOLS (KOLS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak KOLS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

KOLS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KOLS Varlığından Yerel Para Birimlerine

KOLS (KOLS) Token Ekonomisi

KOLS (KOLS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KOLS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: KOLS (KOLS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü KOLS (KOLS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KOLS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KOLS / USD güncel fiyatı nedir?
KOLS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
KOLS varlığının piyasa değeri nedir?
KOLS piyasa değeri $ 299,23K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KOLS arzı nedir?
Dolaşımdaki KOLS arzı, 999,99M USD.
KOLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KOLS, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KOLS fiyatı (ATL) nedir?
KOLS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
KOLS işlem hacmi nedir?
KOLS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KOLS bu yıl daha da yükselir mi?
KOLS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KOLS fiyat tahminine göz atın.
