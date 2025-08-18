KOLS (KOLS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,74 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

KOLS (KOLS) canlı fiyatı --. KOLS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOLS son bir saatte +%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KOLS (KOLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 299,23K$ 299,23K $ 299,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 299,23K$ 299,23K $ 299,23K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.994.765,595769 999.994.765,595769 999.994.765,595769

Şu anki KOLS piyasa değeri $ 299,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOLS arzı 999,99M olup, toplam arzı 999994765.595769. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 299,23K.