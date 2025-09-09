Kome Chan (KOME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00183845 $ 0,00183845 $ 0,00183845 24 sa Düşük $ 0,00958746 $ 0,00958746 $ 0,00958746 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00183845$ 0,00183845 $ 0,00183845 24 sa Yüksek $ 0,00958746$ 0,00958746 $ 0,00958746 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01605948$ 0,01605948 $ 0,01605948 En Düşük Fiyat $ 0,00183845$ 0,00183845 $ 0,00183845 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%36,37 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%76,18 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Kome Chan (KOME) canlı fiyatı $0,00205598. KOME, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00183845 ve en yüksek $ 0,00958746 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01605948, en düşük fiyatı ise $ 0,00183845 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOME son bir saatte -%36,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%76,18 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kome Chan (KOME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,06M$ 2,06M $ 2,06M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,06M$ 2,06M $ 2,06M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kome Chan piyasa değeri $ 2,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOME arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,06M.