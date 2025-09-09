Kome Chan Fiyatı (KOME)
-%36,37
-%76,18
--
--
Kome Chan (KOME) canlı fiyatı $0,00205598. KOME, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00183845 ve en yüksek $ 0,00958746 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01605948, en düşük fiyatı ise $ 0,00183845 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KOME son bir saatte -%36,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%76,18 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Kome Chan piyasa değeri $ 2,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOME arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,06M.
Gün içerisinde, Kome Chan / USD fiyat değişimi, $ -0,006578247135837998.
Son 30 gün içerisinde, Kome Chan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kome Chan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kome Chan / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,006578247135837998
|-%76,18
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸 Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship. 🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community. 🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.
Kome Chan (KOME) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Kome Chan (KOME) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Kome Chan için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Kome Chan fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Kome Chan (KOME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KOME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-08 12:35:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
|09-08 03:06:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-07 17:07:00
|Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
|09-07 12:25:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
|09-06 19:11:00
|Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
|09-06 06:54:00
|Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
