KONA (KONA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 24,78 $ 24,78 $ 24,78 24 sa Düşük $ 33,14 $ 33,14 $ 33,14 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 24,78$ 24,78 $ 24,78 24 sa Yüksek $ 33,14$ 33,14 $ 33,14 Tüm Zamanların En Yükseği $ 109,49$ 109,49 $ 109,49 En Düşük Fiyat $ 24,78$ 24,78 $ 24,78 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,20

KONA (KONA) canlı fiyatı $26,96. KONA, son 24 saat içinde en düşük $ 24,78 ve en yüksek $ 33,14 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KONA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 109,49, en düşük fiyatı ise $ 24,78 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KONA son bir saatte +%0,41 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,34 ve son 7 günde -%35,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KONA (KONA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 302,83K$ 302,83K $ 302,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 302,83K$ 302,83K $ 302,83K Dolaşım Arzı 11,23K 11,23K 11,23K Toplam Arz 11.225,73930441548 11.225,73930441548 11.225,73930441548

Şu anki KONA piyasa değeri $ 302,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KONA arzı 11,23K olup, toplam arzı 11225.73930441548. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 302,83K.