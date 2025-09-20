kook (KOOK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00011004 $ 0,00011004 $ 0,00011004 24 sa Düşük $ 0,00016351 $ 0,00016351 $ 0,00016351 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00011004$ 0,00011004 $ 0,00011004 24 sa Yüksek $ 0,00016351$ 0,00016351 $ 0,00016351 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00018192$ 0,00018192 $ 0,00018192 En Düşük Fiyat $ 0,00010983$ 0,00010983 $ 0,00010983 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,25 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%20,75 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

kook (KOOK) canlı fiyatı $0,00013986. KOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011004 ve en yüksek $ 0,00016351 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018192, en düşük fiyatı ise $ 0,00010983 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOOK son bir saatte -%5,25 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,75 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

kook (KOOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 140,28K$ 140,28K $ 140,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 140,28K$ 140,28K $ 140,28K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.956.507,0 999.956.507,0 999.956.507,0

Şu anki kook piyasa değeri $ 140,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOOK arzı 999,96M olup, toplam arzı 999956507.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 140,28K.