Bugünkü canlı kook fiyatı 0,00013986 USD. KOOK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. KOOK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

KOOK Hakkında Daha Fazla Bilgi

KOOK Fiyat Bilgileri

KOOK Resmi Websitesi

KOOK Token Ekonomisi

KOOK Fiyat Tahmini

kook Logosu

kook Fiyatı (KOOK)

1 KOOK / USD Canlı Fiyatı:

USD
kook (KOOK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:09 (UTC+8)

kook (KOOK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%5,25

+%20,75

--

--

kook (KOOK) canlı fiyatı $0,00013986. KOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011004 ve en yüksek $ 0,00016351 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018192, en düşük fiyatı ise $ 0,00010983 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOOK son bir saatte -%5,25 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,75 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

kook (KOOK) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki kook piyasa değeri $ 140,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOOK arzı 999,96M olup, toplam arzı 999956507.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 140,28K.

kook (KOOK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, kook / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, kook / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, kook / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, kook / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%20,75
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

kook (KOOK) Nedir?

Kook Token is a personal, creator-driven streaming token built to revolutionize how people learn about crypto, gaming, and digital culture. Through engaging livestreams, real-talk podcasts, and interactive gameplays, it delivers a raw, unfiltered, and community-first learning experience. Kook Token makes education entertaining — no fluff, just real vibes, alpha drops, and pure fun. Whether you're a beginner or a degen, you'll feel right at home.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

kook (KOOK) Kaynağı

Resmi Websitesi

kook Fiyat Tahmini (USD)

kook (KOOK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? kook (KOOK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak kook için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

kook fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KOOK Varlığından Yerel Para Birimlerine

kook (KOOK) Token Ekonomisi

kook (KOOK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KOOK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: kook (KOOK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü kook (KOOK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KOOK fiyatı, 0,00013986 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KOOK / USD güncel fiyatı nedir?
KOOK / USD güncel fiyatı $ 0,00013986. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
kook varlığının piyasa değeri nedir?
KOOK piyasa değeri $ 140,28K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KOOK arzı nedir?
Dolaşımdaki KOOK arzı, 999,96M USD.
KOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KOOK, ATH fiyatı olan 0,00018192 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KOOK fiyatı (ATL) nedir?
KOOK, ATL fiyatı olan 0,00010983 USD değerine düştü.
KOOK işlem hacmi nedir?
KOOK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KOOK bu yıl daha da yükselir mi?
KOOK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KOOK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:09 (UTC+8)

